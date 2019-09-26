СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-26T12:39:06+03:00

В Радужном пьяного водителя лишили прав на три года. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Полгода в местах заключения проведет югорчанин за тягу к нетрезвому вождению. Мужчина не впервые совершает правонарушение.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, житель города Радужный признан судом виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющем судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимый в феврале 2018 года был осужден за пьную езду и лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Однако в июле 2019 года он вновь сел за руль в состоянии опьянения, но был остановлен сотрудниками ДПС.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также лишения права управления транспортными средствами на срок 3 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU