В Радужном пьяного водителя лишили прав на три года
Полгода в местах заключения проведет югорчанин за тягу к нетрезвому вождению. Мужчина не впервые совершает правонарушение.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, житель города Радужный признан судом виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющем судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Согласно материалам уголовного дела, подсудимый в феврале 2018 года был осужден за пьную езду и лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.
Однако в июле 2019 года он вновь сел за руль в состоянии опьянения, но был остановлен сотрудниками ДПС.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, а также лишения права управления транспортными средствами на срок 3 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU