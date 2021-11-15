В Нижневартовске завершилось расследование "громкого" дела о избиении врача Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственные органы Нижневартовска завершили расследование уголовного дела против 29-летнего жителя Нижневартовска. Он обвиняется по статье "хулиганство с применением насилия".

Как мы сообщали ранее, 21 сентября около 15 часов обвиняемый, находясь в одном из кабинетов частной медицинской клиники «А-мед» города Нижневартовск, нарушая общественный порядок и напал на врача. Причиной такого поведения мужчины, стало то, что он решил, что врач-дерматовенеролог посягнул на честь его супруги. Он избил доктора ногами и руками по телу и лицу.

Обвиняемому запретили покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи, в том числе Интернетом.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Ход и результаты расследования находятся на контроле у Председателя СК России.

Напомним, мы писали о подробностях этого происшествия и рассказали, что известно о таджике, который побил врача, и как оказалось, дебошир возмутился тем, что медик якобы сделал супруге комплимент.