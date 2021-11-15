На пирсе строящегося объекта в Пыть-Яхе установили «Великий бубен» Фото: Официальная страница администрации города Покачи

Главный арт-объект «Тёплого берега» появился в Пыть-Яхе. «Великий бубен» привезли и установили на пирсе строящегося объекта. По задумкам архитекторов это увеличенный бубен ханты, в который можно ударить по-настоящему, и он издаст звук. Внутри арт-объекта есть подсветка.

Кстати, «Тёплый берег» в Пыть-Яхе - это проект благоустройства озера на улице Молодежной. Воплотить его в жизнь получилось благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы над новой благоустроенной зоной отдыха закончат к концу ноября.

Напомним, мы писали о том, что в Когалыме появился арт-объект, посвященный 44-й Всемирной шахматной олимпиаде стрит-арт. Его создал Александр Марков — участник