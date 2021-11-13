В Когалыме появился посвященный 44-й Всемирной шахматной олимпиаде стрит-арт. Фото - Администрация города Когалыма.

В Когалыме появился посвященный 44-й Всемирной шахматной олимпиаде стрит-арт. Его создал Александр Марков — участник Streetart-экспедиции «Югра-2022». Мастер нарисовал яркую динамичную композицию, на которой фигуры, разлетаясь, врываются в нашу реальность.

– Для нашего города вовлечение в такое масштабное мероприятие, как шахматная Олимпиада, значимо. Здесь интеллектуальную игру любят, изучают с детского сада. Именно поэтому, когда нам предложили присоединиться к Streetart-экспедиции, к обсуждению подключилось руководство общеобразовательных и дошкольных учреждений. В итоге решили, что арт-объект появится рядом со школой № 1, – рассказала начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Когалыма Алина Берестова.

За время Streetart-экспедиции общий объем расписанных стен в муниципалитетах округа составил свыше 600 кв. м.