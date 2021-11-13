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Общество13 ноября 2021 10:03

В Покачах переименовали остановки

Об этом сообщает администрация города
Сергей Швецов
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В Покачах переименовали остановки. Фото - администрация города Покачи.

В Покачах переименовали остановки. Фото - администрация города Покачи.

В Покачах переименовали остановки. Об этом сообщает администрация города.

Теперь павильоны возле нового спорткомплекса так и называются «Спортивный комплекс «Сибиряк». Там появились соответствующие таблички. На них также можно ознакомиться с расписанием городского автобуса.

Изготовить и установить новые информационные щиты удалось благодаря поддержке ООО «Производственное автотранспортное предприятие – 1».

Отметим, что новый спорткомплекс готов уже на 98%. Название «Сибиряк» выбрали сами жители путем голосования.