В Покачах переименовали остановки. Фото - администрация города Покачи.

В Покачах переименовали остановки. Об этом сообщает администрация города.

Теперь павильоны возле нового спорткомплекса так и называются «Спортивный комплекс «Сибиряк». Там появились соответствующие таблички. На них также можно ознакомиться с расписанием городского автобуса.

Изготовить и установить новые информационные щиты удалось благодаря поддержке ООО «Производственное автотранспортное предприятие – 1».

Отметим, что новый спорткомплекс готов уже на 98%. Название «Сибиряк» выбрали сами жители путем голосования.