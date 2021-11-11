В Сургуте сотрудников общественного транспорта, не имеющих QR-кода, отстранят от работы Фото: Администрация Сургута

В Сургуте будут отстранять о работы сотрудников общественного транспорта без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

Во время проверки общественного транспорта выявлено, что не у всех водителей и кондукторов есть справки или QR-код о вакцинации, а именно у одного кондуктора и четырех водителей автобусов. Департамент городского хозяйства начал проверку. Перевозчикам направлены предписания об отстранении сотрудников от работы.

Подобные проверки по соблюдению ограничительных мер в общественном транспорте продолжатся. Их проводят сотрудники Администрации Сургута и полиция регулярно. По итогам прошлой проверки выявлено 26 нарушений масочного режима.

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