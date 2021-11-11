В Сургутском районе не привитых от ковида педагогов отстраняют от работы Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В учреждениях образования Сургутского района не работают педагоги без вакцинации против коронавирусной инфекции.

- Есть у нас единичные педагоги, два-три человека, которые отказались от вакцинации. На сегодняшний день они отстранены от работы. Я считаю, что такие педагоги не могут быть допущены к образовательному процессу, – рассказала директор департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

По решению главного санитарного врача Югры Майи Соловьевой в Югре введена обязательная вакцинация от COVID-19 - привиться обязаны работники медицинских, образовательных организаций и образований социального обслуживания.

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