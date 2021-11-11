В Нижневартовске пройдет Международный фестиваль креативных индустрий Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

С 12 по 28 ноября в муниципалитетах Югры, в том числе и Нижневартовске, пройдет Международный фестиваль креативных индустрий. Ведущие эксперты, предприниматели и представители власти обсудят перспективы развития отрасли.

Специалисты «Молодежного центра» и администрации Нижневартовска разработали ряд мероприятий, которые вошли в календарь масштабного события. Среди них: городской турнир по компьютерной игре «Dota-2», день открытых дверей в Арт-резиденции «Ядро», презентация Экоэтнопарка, расположенного на СОК «Радуга».

- Нижневартовск по праву можно считать креативным городом. Только за последний год был реализован ряд проектов: «Ярче город», в рамках которого появились яркие пространства и самое большое граффити Югры «Бегущая лань», проект «Теплый город» стал победителем федерального проекта «Лучшие практики деятельности добровольческих и молодежных объединений в сфере развития территорий-2020», летом 2021 года состоялся масштабный арт-фестиваль «Мосты», автором которого стала команда автономной организации развития молодежных инициатив «Арт-среда» во главе с Андреем Ольховским – рассказала директор МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» Людмила Козлова.

По её словам, в Нижневартовске создается Экоэтнопарк на территории СОК «Радуга», уже разработан официальный территориальный бренд, открыта первая в округе Арт-резиденция «Ядро», которая станет одной из площадок для проведения Международного фестиваля. И это далеко не полный список значимых для города проектов.

Нижневартовск примет первый «Слет арт-резиденций», который объединит отечественный опыт развития таких площадок в малых и крупных городах. Также пройдет «Слет креативных предпринимателей Югры».