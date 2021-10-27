В Югре проведут Международный фестиваль креативных индустрий Фото: официальный сайт фестиваля креативных индустрий

Югра проведет Международный фестиваль креативных индустрий. Мероприятие пройдет в смешанном онлайн- и офлайн-формате в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте с 12 по 28 ноября. Событию присвоены эгиды Комиссии России по делам ЮНЕСКО, Северного форума и председательства РФ в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

В рамках фестиваля пройдут образовательные семинары, стратегические сессии, конкурсные проекты, арт-мастерские. А ведущие эксперты креативных индустрий, исследователи, предприниматели, представители власти обсудят проблемы отрасли и её векторы развития. Фестиваль объединит масштабные мероприятия: медиафестиваль «Вышка», туристский форум «ЮграТур-2021», IX Международный фестиваль искусств «60 параллель», Школа югорского сувенира, IV Форум по территориальному маркетингу и брендингу округа.

Во время фестиваля будут соблюдены все меры безопасности, допуск будет организован по предъявлению QR-когда или ПЦР теста.