Один из активнейших городов округа в переписи стал Ханты-Мансийск Фото: Городской информационный центр

Более 96% хантымансийцев уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Самый простой способ поучаствовать - воспользоваться порталом «Госуслуги» или обратиться в МФЦ.

Перепись продлится до 14 ноября, а первые её итоги станут известны в конце 2021 года, а окончательные - до конца 2022 года.

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 75% жителей Югры уже, а один из активнейших городов округа стал Ханты-Мансийск. Полученная информация позволит проверить достоверность и актуальность тех данных, которые уже собираются государственными ведомствами. Например вопросы, о национальности и языке или связанные с тем, где человек живёт, не по регистрации, а по факту, - отметил советник главы Росстата Игорь Ваган.

Перепись организована с соблюдением всех мер безопасности. Переписчики и волонтёры проходят тестирование на COVID-19, а каждый стационарный переписной участок снабжён масками и перчатками, на входе добровольцы измеряют температуру.

Напомним, что в Югре уже переписали более 50 тысяч жителей труднодоступных населённых пунктов.