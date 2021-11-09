В Югре уже переписали больше 50 тысяч жителей труднодоступных населенных пунктов

Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

Всероссийская перепись населения пройдет до 14 ноября, её первые итоги будут подведены в конце 2021 года, а окончательные – до конца 2022 года.

На сегодня в Югре перепись прошли 2/3 жителей региона. Полученная статистическая информация позволяет проверить достоверность и актуальность тех данных, которые уже собираются государственными ведомствами.

Жители Югры могут пройти перепись несколькими способами: онлайн на портале госуслуг, после чего в личные кабинеты придет QR-код, который нужно будет предоставить волонтеру. А также на гостевых компьютерах в отделениях МФЦ или очно с переписчиком.

Большая часть вопросов касается социально-демографических характеристик: например, пола, возраста, гражданства, национальности, источников средств к существованию. Вторая группа вопросов касается жилищных условий: от времени постройки дома до количества комнат и общей площади.

В Югре уже переписали больше 50 тысяч жителей труднодоступных населённых пунктов. Опрос проводят переписчики, а помогают им проводники и переводчики. С августа они приезжают в сёла, посёлки и стойбища в Белоярском, Берёзовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском и Сургутском районах.

Перепись организована с соблюдением всех мер безопасности, а переписчики и волонтеры регулярно проходят тестирование на COVID-19.