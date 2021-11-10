Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 8:57

Две трети жителей Сургута поучаствовали в переписи населения

В городе работают 700 переписчиков
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Две трети жителей Сургута поучаствовали в переписи населения Фото: Администрация Сургута

Две трети жителей Сургута поучаствовали в переписи населения Фото: Администрация Сургута

Две трети сургутян уже поучаствовали во Всероссийской переписи населения. Причем 28% из них предпочли пройти её в онлайн-формате на портале «Госуслуги». Самостоятельно заполнить электронные анкеты те, кто ещё не успел это сделать, смогут до 14 ноября.

– Жители могут пройти перепись в любое удобное время, потратив несколько минут. Это самый быстрый и безопасный метод, особенно в период пандемии. Поэтому сроки прохождения переписи посредством Госуслуг решили продлить до 14 ноября, – отмечает заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Валерий Ярлов.

В Сургуте работают 700 переписчиков, на сегодняшний день они опросили уже 24% сургутян. Для удобства жителей города в крупных торговых центрах, на Центральном рынке и в поликлинике №1 находятся стационарные пункты переписи.