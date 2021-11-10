Две трети жителей Сургута поучаствовали в переписи населения Фото: Администрация Сургута

Две трети сургутян уже поучаствовали во Всероссийской переписи населения. Причем 28% из них предпочли пройти её в онлайн-формате на портале «Госуслуги». Самостоятельно заполнить электронные анкеты те, кто ещё не успел это сделать, смогут до 14 ноября.

– Жители могут пройти перепись в любое удобное время, потратив несколько минут. Это самый быстрый и безопасный метод, особенно в период пандемии. Поэтому сроки прохождения переписи посредством Госуслуг решили продлить до 14 ноября, – отмечает заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Валерий Ярлов.

В Сургуте работают 700 переписчиков, на сегодняшний день они опросили уже 24% сургутян. Для удобства жителей города в крупных торговых центрах, на Центральном рынке и в поликлинике №1 находятся стационарные пункты переписи.