В Югре автомобиль провалился под лед Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре автомобиль провалился под лед, это случилось на реке Конда в районе деревни Ямки, сообщает ГУ МЧС по ХМАО.

Водитель надеялся переехать через реку и провалился в 40 метрах от берега. Его не смутило, что лед еще совсем непрочный, а ездить можно только по ледовым переправам. Этот случай иначе как безрассудством не называть - говорят спасатели.

Специалисты предупреждают, что в период ледостава, когда водоемы округа начинают замерзать, инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды. Во время последнего рейда на льду находилось около 60 человек. По словам спасателей, выход и выезд на лед опасен и несет в себе прямую угрозу жизни.

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