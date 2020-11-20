В Югре автомобиль с шестью людьми провалился под лёд: погибли младенец и беременная женщина

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Жуткая трагедия произошла сегодня, 20 ноября, около 5.30 утра в Березовском районе ХМАО-Югры. Здесь, на берегу реки Северная Сосьва в районе устья Ляпин, в 12 км от поселка Сосьва провалился под лёд автомобиль «Нива Шевроле». В момент аварии в машине находились шесть человек: 29-летний молодой человек, две девушки 32 и 29-ти лет, а также трое детей – десяти и шести лет и младенец.

Увы, девочка, которой не исполнилось и года, и 29-летняя беременная девушка, которая ехала рожать в роддом, погибли на месте.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО, легковушка выехала на лёд. Сейчас специалисты Центра медицины катастроф осматривают четырёх человек, оставшихся в живых, на месте происшествия работают следователи, которым предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, такие случаи – не единичные на севере Тюменской области. В 2017 году на Ямале два грузовика провалились под лёд на зимнике Салехард – Приобье. К счастью, всем, находившимся в машинах, удалось спастись. Годом позже в Октябрьском районе Югры ушёл под лёд автомобиль: тогда погибли два человека.