На зимнике в Октябрьском районе под лёд провалился «УАЗ» с людьми. Есть погибшие

10 Дек. 08:11 2018-12-10T08:11:18+03:00

Это уже третья трагедия на льду в Югре за последний месяц

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Жуткое происшествие случилось накануне в Октябрьском районе. Под лёд ушёл «УАЗ»-буханка вместе с людьми.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 9 декабря в 00:30 на ледовой переправе автозимника «Приобье – Игрим» в Октябрьском районе, 35-летний водитель автомобиля «УАЗ-3909» мужчина, двигаясь по ледяному покрытию реки Обь, допустил провал транспортного средства под лед.

В результате ДТП водитель и его 36-летний пассажир погибли.

Напомним, в Югре это третье происшествие на льду. Ранее на реке Конда под лёд провалился механизатор вметсе с трактором. Мужчину обнаружили спустя неделю поисков. За неделю до этого на реке Корлики в Нижневартовском районе под лёд ушла целая семья корееных северян. Первой спасатели обнаружили тело 4-летней девочки, спустя несколько дней были найдены тела мамы и тёти ребёнка. Последним спасатели обнаружили отца малышки. Семья провалилась под лёд на снегоходе.