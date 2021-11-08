В четырех муниципалитетах Югры повысили надежность электроснабжения

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Югорские энергетики закончили плановые ремонтные работы на подстанции 220 кВ «Вандмтор». Она обеспечивает электроэнергией населенные пункты и крупные промышленные предприятия, а также способствует транзиту электроэнергии от Няганской государственной районной электростанции (ГРЭС) в единую энергосистему России. В надежность функционирования питающего центра компания «Россети Тюмень» вложила более пяти миллионов рублей.

После комплекса мероприятий на подстанции «Вандмтор» надежным электроснабжением обеспечены жители Нягани, а также поселков Унъюган, Сергино и Приобье. От бесперебойной работы питающего центра зависит и ряд потребителей нефтегазодобывающего комплекса, среди которых «Няганьнефть», «Русснефть», «Газпром Трансгаз Югорск». Помимо того, энергообъект играет ключевую роль в транзите электроэнергии от Няганской ГРЭС в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Во время подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты энергокомпании провели текущий ремонт и техническое обслуживание основного силового оборудования: автотрансформаторов, управляемого шунтирующего реактора, выключателей, разъединителей, ограничителей перенапряжения. Кроме того, энергетики провели высоковольтные испытания и диагностику оборудования, что помогло подстанции «Вандмтор» быть полностью готовой выдавать необходимые мощности потребителям в период максимальных нагрузок.