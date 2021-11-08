Жуткая авария в Югре унесла жизнь подростка Фото: ГИБДД Нижневартовского района

Страшная авария в Югре унесла жизнь подростка. Об этом сообщили в ГИБДД Нижневартовского района.

Все произошло по дороге Сургут - Нижневартовск, а точнее со стороны Нижневартовска в сторону Сургута. 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2111" приблизившись к участку 201 км дороги не справился с управлением, и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Тойота Ленд Круизер". В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и 16-летний пассажир получили телесные повреждения, а 17-летний парень погиб на месте происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортом, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.