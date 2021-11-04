Погода на 4 ноября 2021 года в Югре: преимущественно без осадков

В Югре преимущественно без осадков. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью -7,-12 °С, местами по восточной половине до -18 °С, днем +2,-3 °С, местами по восточной половине до -8 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью 5-10м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью -9,-11 °С, днем -1,-3 °С.

4 ноября отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот день считался очень удачным для свадеб. Происходит перелом погоды. Если на Казанскую день начнется туманом – оттепели быть, а если ясный день – жди похолодания. Если «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».