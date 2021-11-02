На Югорской трассе ДПС и водитель большегруза спасли потерявшего память дедушку Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО - Югре

На 946-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск сотрудник ДПС обратил внимание на грузовой автомобиль, стоявший на обочине с включенными аварийными сигналами. Полицейские подошли к водителю, но оказалось, что помощь требуется совсем не водителю. В кювете лежал мужчина.

На этом участке дороги крутая обочина и глубокий кювет, поэтому увидеть, что внизу находится человек, мог только водитель грузовика, так как сиденье в его кабине находится довольно высоко. Полицейские спустились вниз, чтобы помочь, пожилой мужчина был в сознании, но рассказать, как его зовут, где живет и почему он находится на шоссе, дедушка не смог. Вместе с водителем большегруза мужчине помогли подняться.

Позже удалось выяснить личность мужчины и найти его родственников, 87-летнего югорчанина передали сыну. Полицейские поблагодарили неравнодушного водителя, не проехавшего мимо человека, нуждавшегося в помощи. Сейчас в Югре становится очень холодно, поэтому любое промедление могло стоить пожилому мужчине жизни.