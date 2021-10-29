В Югре, за кражу денег с чужой карты, будут судить мужчину Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против жителя Челябинска. Он обвиняется по статье "кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета". Обвиняемый в июле 2021 года украл телефон своей знакомой, с установленным на нем мобильным приложением банка. И решил воспользоваться ситуацией и укрась деньги. Мужчина сделал несколько переводов на собственную банковскую карту.

В итоге он украл 130 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Ему грозит максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Мы писали ранее о том, что мошенник обещал вернуть телефон югорчанину, а после того как получил вознаграждение исчез.