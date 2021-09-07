Мошенник обещал вернуть телефон югорчанину, а после того как получил вознаграждение исчез Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в полицию обратились 11 югорчан и заявили о мошенничестве. Общая сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей. Жители Нижневартовска и Сургута пытались спасти свои деньги от мнимых мошенников, перечисляя деньги настоящим злоумышленникам.

В Урае 26-летняя девушка наткнулась на киберпреступников совершенно случайно. В Инстаграме заприметила аккаунт, где присмотрела детскую коляску. Списалась с представителем интернет-магазина, оформила заказ, внесла 100% предоплату в сумме 20 тысяч рублей. Но товара она так и не получила.

Житель Югорска хотел купить авто, нашёл подходящий вариант и уточнил технические характеристики транспорта у продавца. По описанию югорчанин понял, что его устраивает товар и привлекает цена, поэтому он попросили придержать автомобиль. Но мошенник оказался не так прост и запросил залог в счёт будущей оплаты. Северянин пошёл навстречу и перечислил 25 тысяч. Как только деньги поступили на счёт, мнимый продавец забыл о продаже, и перестал выходить на связь.

В Ханты-Мансийске мошенник представился доброжелателем и хотел вернуть местному жителю утерянный телефон. Потерпевшим оказался мужчина, он поверил неизвестному, который, сообщил о находке около 2 часов ночи и под видом благодарности попросил перечислить 10 тысяч. Югорчанин пошел на поводу, на следующий день в ближайшем банкомате перевёл деньги на указанный счёт, а доброжелатель исчез, так и не отдав обещанный телефон.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.