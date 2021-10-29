Аэропорт Нижневартовска переходит на осенне-зимнее расписание Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

С 31 октября аэропорт Нижневартовска переходит на осенне-зимнее расписание. Оно будет действовать до 26 марта 2022 года. По новому расписанию в этом сезоне из Нижневартовска будут осуществляться традиционные рейсы в Москву, Новосибирск, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск, Бугульму, Самару.

Без пересадок жители восточной части Югры смогут улететь в Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Бугульму, Томск, Омск. А впервые в этот период запланированы рейсы в Астрахань. Кроме того, продолжатся полеты в Минеральные воды и Ростов-на-Дону.

Читайте также, автобусы Нижневартовска перешли на зимнее расписание. Кроме того, из-за зимнего расписания увеличится и количество автобусов средней и большой вместимости, задействованных на муниципальных маршрутах.