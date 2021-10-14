Автобусы Нижневартовска перешли на зимнее расписание Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске с 15 октября начинает действовать зимнее расписание движения муниципальных автобусов. В таком режиме транспорт продолжит работу до 15 апреля 2022 года.

Кроме того, из-за зимнего расписания увеличится и количество автобусов средней и большой вместимости, задействованных на муниципальных маршрутах. Например сейчас на линию выходит 91 автобус, но уже завтра их количество составит 110 единиц. Изменится и время отправления автобусов с конечных остановок, с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Нижневартовска.

Для удобства жителей Нижневартовска работает интерактивный сервис «Умный транспорт», который позволяет в режиме реального времени получать информацию о движении автобусов по маршруту.

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