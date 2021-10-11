В Сургуте проверили санитарное состояние автобусов Фото: администрация Сургута

Сургутяне через соцсети пожаловались руководителю муниципалитета Андрею Филатову на грязь в общественном транспорте. По его поручению в городе организована внеплановая проверка отдельных маршрутов.

- Проверили автотранспортное предприятие, чьи автобусы курсируют по регулярным муниципальным маршрутам. Претензий к перевозчику нет. Санитарное состояние соответствует нормам, – прокомментировал ведущий инженер отдела по организации транспортного обслуживания населения Департамента городского хозяйства администрации Сургута Алексей Юдахин.

По его словам, автобусы моются изнутри, снаружи. Проводится дезинфекция. Иногда, конечно, выявляются какие-то недочеты. Если это мелкие недочеты, то мы просим водителя на месте их устранить. Либо составляются акты, направляются руководству автотранспортных предприятий. Если требуется, то через руководителей предприятий, все возникающие вопросы решаются.

Отметим, что для всех перевозчиков требования к санитарному состоянию автобусов одинаковы, а именно: ежедневная влажная уборка в перерывах между сменами и обработка салона антисептическими средствами после каждого рейса.