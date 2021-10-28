Нижневартовец, испугавшись полицейских, проглотил пакетик с наркотой Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. При виде полицейских молодой человек проглотил пакетик из полимера, перемотанный изолентой.

Полицейские просто так не оставили мужчину и отвезли его в медучреждение. После ряда процедур вещество всё таки удалось изъять. Экспертиза подтвердила, что в пакетике находился наркотик массой 0,490 грамма. Наркотик он купил в Интернете и забрал через закладку.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. А дожидаться суда он будет под подпиской о невыезде.

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