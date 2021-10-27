В Югре "прикрыли" два склада, где хранилось 11 тонн контрафактного алкоголя

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Сургуте и Нефтеюганске выявлены "прикрыли" оборот немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий.

Как выяснилось, двое жителей Сургута купили спиртосодержащую и табачную продукцию без акцизных марок и хранили её на складе для дальнейшей продажи. Из незаконного оборота изъято 14 тысяч бутылок с крепким алкоголем и около 750 бутылок спиртосодержащей жидкости, а также свыше 33,5 тысяч пачек сигарет.

Спиртосодержащая жидкость изготовлена на основе этилового спирта крепостью 93,9 градусов. Партию товара без специальных акцизных марок стоимостью 1 миллион рублей злоумышленники купили за пределами Югры.

В Нефтеюганске из гаража сделали склад с контрафактным алкоголем. Там находилось 6, 4 тысячи немаркированных бутылок с водкой и коньяком различных наименований. Горячительные напитки хранил 38-летний житель города. Мужчина пояснил, что купил спиртное для перепродажи по более высокой цене через мелкорозничные торговые точки города.

В общей сложности из незаконного оборота полицейские изъяли 11 тонн запрещенного алкоголя. Возбуждены уголовные дела.