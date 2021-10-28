В Сургуте уже 179 тысяч человек поставили первый компонент вакцины от коронавируса Фото: администрация Сургута

Уже 179 тысяч жителей Сургута поставили первый компонент вакцины от коронавируса. Этот показатель составляет 76% от общего плана, установленного Главным государственным санитарным врачом по ХМАО-Югре. Оба компонента вакцины на сегодняшний день поставили 163 тысяч человек. Ревакцинировались – более 10 тысяч человек. Каждый день на прививку от коронавируса приходят больше 2 тысяч сургутян.

Как сообщают в администрации города, все пункты вакцинации обеспечены необходимым количеством препаратов: «Гам-КОВИД-Вак, «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник лайт» есть в каждой точке вакцинации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей группы риска.