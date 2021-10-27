В Югре ввели в эксплуатацию энергоузел стоимостью более 2,6 млрд рублей

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Для электроснабжения Эргинской группы нефтяных месторождений Югры создали новый энергоузел. В рамках крупного проекта по развитию схемы электроснабжения нефтедобывающего кластера энергетики запустили новые электросетевые объекты – подстанцию 110 кВ «Чапровская» и линию электропередачи 110 кВ «Батово – Чапровская», а также модернизированный центр питания 110 кВ «Батово». В развитие нефтегазового комплекса ХМАО-Югры затрачено 2,6 млрд рублей.

Новые энергообъекты обеспечат дополнительные мощности для активного освоения Эргинского нефтяного кластера, в частности Чапровского и в перспективе Кондинского месторождений углеводородов. Разработкой лицензионных участков занимается крупнейшее предприятие отечественной нефтяной отрасли.

«Россети Тюмень» завершили проекты всего за 1,5 года, в то время как срок строительства аналогичных объектов занимает порядка 3 лет. При том, что центры питания и ЛЭП находятся в отдаленной труднодоступной местности, а начало строительства объектов совпало с началом пандемии. Чтобы добиться такого результата, доставка оборудования и материалов на строительные площадки осуществлялась непрерывно, в том числе с использованием воздушного, речного транспорта и по автозимнику.

Во время масштабной реконструкции подстанции «Батово» специалисты полностью обновили основное электротехническое оборудование. Это позволило присоединить к инфраструктуре новой подстанции 110 кВ «Чапровская» и строящегося центра питания «Невская» – ключевых для энергоснабжения Чапровского и Новоендырского месторождений нефти.

По словам и. о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Елены Баклановой, эффективная работа новой подстанции «Чапровская» будет обеспечена за счет использования систем интеллектуального управления. Новый центр питания передает 3100 сигналов телеметрии по международному стандарту связи МЭК-61850.

- Высокий уровень автоматизации технологических процессов позволяет не только сократить операционные расходы, но и значительно снизить время оперативных переключений и влияние человеческого фактора. При этом потребители получают надежное и бесперебойное энергоснабжение, – отметила Елена Бакланова.