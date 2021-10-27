В Нижневартовске автоледи на внедорожнике не пропустила легковушку Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В районе 214 километра автодороги «Сургут – Нижневартовск», 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа», на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступила автомобилю «Форд», под управлением 34-летнего мужчины, движущемуся во встречном направлении. Автомобили врезались и оба водителя получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых, 1 человек погиб, 8 получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 30 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 14 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что дорога всегда связана с опасностью, поэтому важно соблюдать элементарные правила поведения на дороге.

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