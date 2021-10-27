В Мегионе, после вмешательства прокуратуры, оборудованы парковки для инвалидов Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуру Мегиона обратилась общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» и тогда началась проверка соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. Выяснилось, что в некоторых общественных местах города отсутствовали парковочные места для инвалидов.

Так, на прилегающих территориях двух торговых центров, а также многоквартирных домов не предусмотрели бесплатные парковки транспорта для инвалидов. Поэтому прокурор города внес в адрес муниципального казенного учреждения «Управление капитального ремонта и жилищно-коммунального комплекса» представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря действиям прокуратуры, соответствующие парковочные места для инвалидов оборудованы.