Погода в Югре на 27 октября 2021 года: до -15 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 27 октября 2021 года: температура воздуха днём +1, -4 °С, по северной половине до -9 °С, ночью -3, -8 °С, при прояснениях -10, -15 °С. Облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь. Местами гололед. Ветер западных направлений 6-11 м/с, ночью по восточной половине порывы до 15-19 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём -1,-3 °С, ночью -5, -7 °С. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 6-11 м/с.

Погода в Югре на 27 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси Параскеве дали неласковое прозвище - Грязнуха. Этим святая должна быть обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день ее памяти. «На Грязнуху не бывает сухо», - говорили в народе. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной.