В Югре адвокат получил 9 лет за наркотики и оружие Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре состоялся суд над адвокатом, зарегистрированном в Свердловской области. Он признан виновным в незаконном изготовлении, хранении и ношении огнестрельного оружия, незаконном приобретении и хранении наркотиков, покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, а также использовании поддельного удостоверения, чтобы скрыть другое преступление.

Напомним, мы писали ранее, как адвокат решил улучшить свое материальное положение. Для этого он приехал на личном авто в Югру для распространения наркотиков, часть которых, расфасованную в 2 свертка, разместил в лесу в районе СНТ Кедровый Нефтеюганского района. Но в этот момент он попался сотруднику Росгвардии, который быстро сообщил в полицию.

Адвокат пытался избежать уголовной ответственности и представился представителем власти, наделенным особым правовым статусом, а в подтверждение предъявил поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета. У злоумышленника нашли больше 3 кг наркотиков, упакованных в небольшие свертки. Кроме того, при нем находился пистолет-револьвер системы Наган советского производства, пригодный для выстрелов, 20 самодельных патронов для стрельбы из пистолета, а также комплектующие для изготовления патронов – гильзы, пули.

Приговором Нефтеюганского районного суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей.