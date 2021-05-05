В Югре задержали адвоката с оружием, поддельным удостоверением и наркотиками Фото: Татьяна Коркина

Следственные органы Югры завели уголовное дело против адвоката, зарегистрированного в Свердловской области. Он подозревается в "незаконном хранении, ношении огнестрельного оружия и незаконном изготовлении оружия". Ранее против него уже возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств".

По информации следственных органов в начале марта 2021 года подозреваемый, являясь действующим адвокатом, приехал на личном автомобиле Шкода в Югру для распространения наркотиков, часть которых 6 марта он спрятал в лесу в районе СНТ Кедровый Нефтеюганского района.

В этот день он и попал в поле зрения сотрудника Росгвардии, который в это время решил устроить утреннюю пробежку. Росгвардеец заметил, что мужчина, одетый в деловой костюм, встал на лыжи и проследовал вглубь леса, где бросил в кусты небольшие свёртки и сфотографировал их. Прибывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков мужчину задержали.

У него нашли 3 кг наркотиков, упакованных в небольшие свёртки. Кроме того, при нём находился пистолет-револьвер системы Наган советского производства, 20 самодельных патронов для стрельбы из пистолета, а также комплектующие для изготовления патронов – гильзы, пули. Также у него оказалось поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета.

Экспертиза показала, что обнаруженный револьвер является охолощенным оружием, переделанным в боевое.

Адвоката взяли под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.