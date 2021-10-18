В аэропорту Сургута сожгли фасоль и зиру, зараженную опасными вредителями Фото: Татьяна Коркина

Почти 10 килограмм подкарантинной продукции, то есть семена зира, сушеную и свежую фасоль, сожгли в специальной печи в аэропорту Сургута по заявлению её владельцев. Дело в том, что все это добро было заражено четырехпятнистой зерновкой и семенами повилики, что подтвердила гербологическая и энтомологическая экспертиза, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Повилики – это стеблевые паразиты растений, которые поражают их вредителями и болезнеями, снижают урожай и качество продукции. Да и сами повилики – первичные переносчики многих вирусов растений и содержат алкалоиды, которыми травятся животные.

Личинки четырехпятнистой зерновки наносят вред бобовым культурам – гороху, сое, нуту и машу. Личинка выедает большие полости внутри семени, уничтожая зародыш. В итоге семена становятся ядовитыми для людей и животных. В России этой зерновки нет.

Отметим, то всего в сентябре 2021 года Россельхознадзор выявил 12 случаев ввоза подобной продукции.