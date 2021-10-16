В Лангепасе растет число заболевших ОРВИ и коронавирусом Фото: Ольга Крыльцова

В Лангепасе продолжают фиксировать рост заболевших коронавирусом - 59 человек за минувшие семь дней. Не менее напряженной остается и ситуация с распространением ОРВИ - за последние десять дней зарегистрировано 590 случаев.

Что касается вакцинации, то к настоящему моменту от гриппа привито уже 14 851 человек (52% от плана), а от коронавируса - 15 636 граждан (56,5%).

Напоминаем, что сделать прививку можно в поликлинике и мобильном пункте в ТЦ «Арбат». Специалисты работают без выходных.

- В связи с введением обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, количество посетителей прививочных кабинетов кратно возросло. Для удобства граждан созданы все условия. В частности, непрерывный график работы позволит каждому выбрать удобное для себя время для визита в медучреждение, - сообщила замглавы города Ирина Омельченко.