Житель Сургута лишился 1,2 миллиона рублей приобретая видеокарты у мошенников Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута попался мошенникам и потерял крупную сумму денег. Мужчина хотел купить видеокарты на одном из сайтов в Интернете. Сургутянин нашел через поисковую систему нужный сайт, который, как выяснилось позже, являлся фишинговым.

Сургутянин подал заявку на покупку видеокарт, стоимость которых составляла более 1,2 миллиона рублей. По условиям «продавца» товар отправится к сургутянину после полной оплаты. Мужчина в течение двух дней переводил деньги на счет мошенника и ждал доставки оплаченного товара больше недели.

Но после того, видеокарты не поступили к югорчанину, а «продавец» перестал выходить на связь, он понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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