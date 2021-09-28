В Сургуте телефонный мошенник выманил у семейной пары более 2 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Сургута обратилась супружеская пара, ставшая жертвой мошенников. Прикинувшись банковскими работниками, они выманили у югорчан крупную сумму денег.

Все началось с того, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником безопасности Центробанка России. Далее он сообщил, что якобы на имя ее сына мошенники пытаются оформить кредит - около 60 тысяч рублей. А чтобы аннулировать несанкционированную сделку и обезопасить собственные счета, потерпевшей необходимо обналичить имеющиеся у нее сбережения, а также оформить заем на максимально возможную сумму, затем все средства надо перевести на «сохранную ячейку».

Следуя инструкции злоумышленника, женщина сняла со счета около 150 тысяч рублей и перевела их на виртуальную банковскую карту. На следующий день заявительница оформила кредит на 1 миллион 260 тысяч рублей, которые также перевела на счета аферистов.

Спустя несколько дней злоумышленник позвонил супругу потерпевшей и предоставил ему аналогичную информацию. Следуя инструкции, мужчина перевел на счета мошенника около 180 тысяч рублей. Далее он оформил кредиты в двух банках на сумму более 900 тысяч рублей, которые также достались преступникам.

В итоге злоумышленники «заработали» более 2,3 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».