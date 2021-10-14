Жительница Березово должна своему сыну 1,5 миллиона алиментов Фото: Татьяна Коркина

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Берёзово, которую признали виновной по статье "неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно".

Женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату денег на содержание своего несовершеннолетнего сына, в отношении которого она лишена родительских прав. Горе мать предупредили о последствиях неуплаты алиментов, но она проигнорировала предупреждение, на работу не устроилась и алименты не выплачивала.

За все время сумма задолженности по алиментам накопилась приличная - 1,5 миллиона рублей. Югорчанка признала вину и получила наказание в виде исправительных работ.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Югре директор строительной компании задолжал больше полумиллиона рублей работникам.