В Югре директор строительной компании задолжал больше полумиллиона рублей работникам Фото: Татьяна Коркина

В Нягани следственный отдел СУ СК России по ХМАО – Югре возбудил уголовное дело против директора одного из предприятий Октябрьского района. Он подозревается в невыплате заработной платы.

По информации ведомства, подозреваемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством жилых и нежилых зданий, с 14 марта прошлого года не выплатил троим уволившимся работникам зарплату и окончательный расчёт. Всего он задолжал больше 524 тысяч рублей.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, следователями принимаются меры к обеспечению погашения задолженности перед потерпевшими в полном объеме. Расследование продолжается, - сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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