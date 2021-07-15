Житель Нефтеюганске задолжал зарплату работникам, а себе заплатил больше 2 миллионов Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске 35-летний директор общества с ограниченной ответственностью обвиняется в полной невыплата зарплаты за два месяца.

С января по ноябрь прошлого года обвиняемый специально не платил 11-ти работникам зарплату, расходуя поступающие деньги на другие цели, в том числе на выплату денег себе лично. Общая сумма долга по зарплате составила 1 миллион 137 тысяч рублей, при том, что от заказчиков на счёт предприятия поступали средства, достаточные для погашения задолженности, а сам обвиняемый получил больше 2 миллионов.

Не собираясь платить людям деньги он не заключил с ними трудовые договоры, из-за чего потерпевшие вынуждены были обращаться в суд с заявлениями, чтобы установить факт трудовых отношений.

Во время расследования задолженность перед потерпевшими частично погашена на сумму 700 тысяч рублей, а на счёт обвиняемого в пределах суммы оставшегося долга наложен арест.

Обвиняемый не согласился с обвинением, но против него собрано достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.