Коммунальные службы Ханты-Мансийска активно готовятся к зиме Фото: Городской информационный центр

Коммунальные службы Ханты-Мансийска активно готовятся к зиме. Представители Департамента городского хозяйства и сотрудники ГИБДД проверили готовность снегоуборочной техники муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия к работе. Так, для обеспечения зимнего содержания дорог и тротуаров подготовлено 79 единиц снегоуборочной техники: погрузчики, самосвалы, экскаваторы. Зимний сезон для этих служб продлится до 14 апреля.

Готова к зиме и снегоплавильная установка, туда завезено больше 20 тысяч тонн песко-соляной смеси, которой будут посыпаться дороги города во время морозов. Также к уборке снега привлекается дополнительная техника подрядчиков. Ежедневно на очистку улиц от снега выходят 120-130 единиц техники.

Напомним, мы писали ранее, что в Нижневартовска проверили состояние снегоуборочной техники и она выйдет на улицу при первой необходимости.