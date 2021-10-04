В Нижневартовска проверили состояние снегоуборочной техники

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске идет активная подготовка к предстоящей зиме. Так, сотрудники Ростехнадзора оценили состояние снегоуборочной техники, а представители правоохранительных органов проверили наличие необходимых документов у водителей.

- Техника нашего предприятия готова к зиме. Мы будем делать все, чтобы не допускать коллапс на улично-дорожной сети, все силы направим на то, чтобы городские магистрали не теряли свою пропускную способность, - отметил исполняющий обязанности директора МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Владимир Хвостанцев.

Всего в городском автопарке насчитывается 75 единиц снегоуборочной техники: автогрейдеры, тракторы, погрузчики, пескоразбрасыватели, снегоуборочная техника, самосвалы, снегопогрузчики, фронтальные погрузчики и плужно-щеточные машины.

Есть среди них и две новые единицы: автогрейдер и комбинированная дорожная машина на базе «КамАЗа», которая предназначена для очистки и противогололедной обработки улиц.