В Пыть-Яхе поймали горе-парфюмера, стащившего из магазина два флакона туалетной воды

Фото: скриншот с видео

Два года тюрьмы может грозить 37-летнему жителю Томской области, который подозревается в краже двух флаконов духов в одном из магазинов Пыть-Яха. Заявление о преступлении подали сотрудники магазина, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, которые установлены в торговом зале. Благодаря им полицейские и установили подозреваемого, который не раз попадался на глаза полиции. Его уже привлекали к «уголовке» за такое же преступление, а ещё за грабеж, который он совершил в 2011 году.

По словам воришки, два флакона парфюма общей стоимостью 10 тысяч рублей он решил украсть для себя. Теперь по горе-парфюмеру плачет тюрьма, он находится под подпиской о невызде.