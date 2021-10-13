Нижневартовец вошел в число лучших студентов Югры Фото: Личная страница героя

Иван Жуков из Нижневартовска вошел в число лучших студентов Югры. Парень представитель коренных малочисленных народов Севера и принимает активное участие в сохранении родной культуры и традиций, является членом региональной общественной организации «Спасение Югры», член общины «Хунзи».

Звание «Лучший студент» он получил по итогам учебного года за отличные результаты в освоении всех предметов и активное участие в общественной жизни. За прошлый учебный год Иван победил в отборочных соревнованиях для участия в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы». Благодаря его активному участию реализованы социально-значимые проекты: «Многонациональный праздник «Гостеприимный чум», открытый форум «Молодежь – будущее Российского Севера!».

Напомним, ранее мы писали о том, что студент из Ханты-Мансийска стал призером «Молодежной лиги управленцев Югры».