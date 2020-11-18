Студент из Ханты-Мансийска стал призером «Молодежной лиги управленцев Югры» Фото: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Ханты-Мансийска

Завершился финальный этап проекта «Молодежная лига управленцев Югры». На церемонии подведения итогов, которая прошла в онлайн-формате, выступила губернатор Югры Наталья Комарова.

- Хочу заметить, что участниками муниципального этапа стали 380 человек, и 59 лучших прошли на региональный этап. Вас объединяет желание совершенствоваться, двигаться вперед. И такие целеустремленные лидеры, прокаченные в части управленческих компетенций очень нужны автономному округу», – выразила признание всем участникам проекта глава региона.

Участники состязались за звание лучших в направлениях государственное и муниципальное управление, бюджетная и общественная сферы. Прошли 6 конкурсных испытаний: самопрезентация, дебаты на заданную тему, тестирование, которое показало их общий уровень эрудиции и знаний в различных сферах, индивидуальное собеседование «Кадровый резерв», деловая игра и день дублера «Региональный менеджер».

Кроме того, для участников были организованы образовательные сессии от федеральных экспертов и культурная программа.

По итогам конкурсных этапов во всех направлениях определились победители и призеры проекта. Участник из Ханты-Мансийска Юрий Слюсарь стал обладателем диплома 3 степени в направлении «Государственное и муниципальное управление».

- «Молодежная лига управленцев Югры» многое помогла мне понять. До этого конкурса я знал об управлении только из литературы, но на конкурсе каждый день есть возможность ощутить себя тем самым «управленцем», - рассказал Юрий Слюсарь.

Победители и призеры проекта стали обладателями Премии губернатора Югры, а тройка лучших – обладатели первых мест в направлениях – получила возможность стажировки в федеральных органах власти.