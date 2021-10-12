Югорчанин в наркотической угаре насмерть сбил женщину Фото: Татьяна Коркина

Следователи Советского района завершили расследование уголовного дела против 29-летнего водителя, по вине которого случилось ДТП и погибла женщина.

Мужчина, управляя автомобилем «Хендай Акцент» нарушил несколько Правил дорожного движения и к тому же сел за руль в наркотическом угаре, а при обгоне попутного транспорта, выехал на встречку, создав помеху встречным автомобилям, и потеряв контроль над управлением автомобилем. Затем горе водитель выехал на примыкающий справа по ходу движения тротуар и сбил женщину - пешехода, которая получила множественные травмы и погибла на месте происшествия.

Обвинительное заключение направлено в Прокуратуру, водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Югре лихач без прав сбил насмерть главного редактора местной газеты.