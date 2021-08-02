В Югре лихач без прав сбил насмерть главного редактора местной газеты

Лобовое стекло авто пробито насквозь Фото: ЧС Югорска и Советского района (Новости ХМАО) Фото: соцсети

Ужасная трагедия произошла 1 августа в районе 12 часов дня: недалеко от перекрестка улиц Киевская и Сиреневая в городе Советском молодой водитель налетел на женщину, спокойно идущую по обочине дороги. Ею оказалась 38-летняя Олеся Шарнина - главный редактор местной газеты «Первая Советская». По предварительным данным, во время обгона водитель не справился с управлением и вылетел прямо на хрупкую женщину, которая моментально скончалась от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Югры.

Фото: ЧС Югорска и Советского района (Новости ХМАО) Фото: соцсети

В ведомстве рассказали, что 29-летний водитель автомобиля «Хендай», принадлежащий гонщику по договору купли-продажи, выполнял «обгон», но при завершении маневра не смог справиться с управлением. Мужчину занесло на правую обочину, по которой в этот момент шла Олеся Шарнина. Лихач налетел прямо на главного редактора, моментально лишив ее жизни.

- Машина наехала на тротуар, сбив женщину 1982 года рождения, которая от полученных ранений скончалась на месте ДТП, — сообщили в ведомстве.

Личность водителя пока не раскрывается. Известно лишь, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас он находится под следствием. Обстоятельства аварии выясняются.

Олесе было на момент смерти 38 лет Фото: личная страница Олеси Шарниной "Вконтакте" Фото: соцсети

Местные жители в соцсетях принялись выдвигать собственные мнения по поводу случившегося. Кто-то сетует на отсутствие отбойников, а кто-то винит исключительно безграмотного водителя. Одна из горожанок рассказала, что ДТП произошло на ее глазах, и призналась, что водитель, сбивший женщину, ездил как «сумасшедший».

- Он сначала нас обогнал, как сумасшедший, потом пошёл на обгон следующей машины... Гнал по жести! Это всё произошло на моих глазах. Мы надеялись до последнего, что это бампер улетел... Соболезнуем семье и близким, - комментирует Юлия Силина.

У женщины осталось трое детей и муж Фото: личная страница Олеси Шарниной "Вконтакте" Фото: соцсети

Олеся Шарнина с 2005 года возглавляла газету «Первая Советская», первый выпуск которой вышел еще в 1968 году. Коллеги Олеси вспоминают о ней как о солнечном человеке и настоящем профессионале своего дела. У женщины остались трое несовершеннолетних детей и любящий муж.

-Трагедия, которую невозможно понять, принять, осознать. Олеся — прекрасный друг, настоящий профессионал, отзывчивый человек. Она всегда шла по жизни с улыбкой, не боялась трудностей, на нее можно было положиться, ей можно было довериться. Сложно поверить в то, что тебя больше нет, - с болью сообщает редакция газеты «Первая Советская».

Прощание с Олесей Шарниной состоится 5 августа с 13.00 до 14.00 на площади ритуального зала.

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