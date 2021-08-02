В Ханты-Мансийске пьяный водитель перевернулся в кювет Фото: ГИБДД России

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что управление автомобилем в состоянии опьянения запрещено. Накануне в Ханты-Мансийске пьяный водитель попал в ДТП.

Авария произошла на Индустриальной улице, там 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси», находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 2 пассажира: 29-летний и 47-летний мужчины получили травмы.

Всего за прошедшую неделю на дорогах Югры задержано 144 водителя с признаками опьянения. Возбуждено 20 уголовных дел против водителей, которые повторно сели за руль выпившими.

ГИБДД Югры, напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из тяжких нарушений Правил дорожного движения и угрожает жизни не только безответственного водителя, но и других людей, и может привести к трагедии.