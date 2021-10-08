Погода в Югре на 8 октября 2021 года: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 8 октября 2021 года: температура воздуха днём +8, +13 °С, по восточным районам до +3 °С, ночью +2, +7 °С, при прояснениях до -3 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами по восточной половине небольшой дождь. Ветер западный 7-12 м/с, днём порывы до 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +10,+12 °С, ночью +2,+4 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 м/с.

Погода в Югре на 8 октября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Сергея судили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера - это предвещало холодную зиму, если с юга - теплую, если с запада - снежную.