В Нижневартовске из-за ремонта временно перекроют участок улицы Кузоваткина

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске с 5 октября подрядчик начинает ремонтировать улицу Кузоваткина, в створе улиц Мира и Северной. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с этим до 10 октября движение на участке полностью перекроют, а схема движений автобусов маршрута № 11 изменится.

Автобусы будут ходить по схеме:

- ДРСУ – улица Интернациональная – улица Индустриальная – улица Мира – улица Дружбы Народов – улица 60 лет Октября – улица Нефтяников – улица Ленина – улица Кузоваткина – улица 60 лет Октября – остановка «Управление социальной защиты населения» (в прямом направлении);

- остановка «Управление социальной защиты населения» – улица 60 лет Октября – улица Дружбы Народов – улица Мира – улица Индустриальная – улица Интернациональная – ДРСУ (в обратном направлении).

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.